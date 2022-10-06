إقبال الأهالى بمدن وقرى الأقصر على شراء حلوى المولد النبوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "كاميرا اليوم السابع" الإقبال الكبير من الأهالى فى الليالي الختامية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف هذا العام، وذلك بشراء حلوى المولد من المحلات وشوادر وفروشات حلوى المولد المنتشرة بمختلف أرجاء المحافظة، وتقدم كافة أنواع حلوى المولد للجمهور بأسعار تناسب الجميع.

ويقول بدوى عبد الجليل صاحب محل حلوى مولد فى مدينة إسنا، إنه تختلف حلوى المولد هذا العام حيث توجد أشكال جديدة تحمل أسماء "عسولة وحندوقة وملبن بالعجوة وسندويتش بالملبن" وجميع الحلوى بأسعار تناسب الجميع، بجانب زيادة قليلة فى السعر عن العام الماضي.

ويضيف بدوى عبد الجليل، لـ"اليوم السابع"، أن الأسعار فى متناول الجميع ولديه أكثر من 50 صنفا تبدأ من الشعبى بـ50 جنيها للعلبة وبـ100 جنيه للنوع اللوكس، ولديه ملبن باللوز وملبن بالبندق وملبن بالفستق وبسيمة وحنوقة وجوزيه وسمسم مدور فاخر وشكلمة ولديدة ومربي وقشطة بالفستق"، مؤكداً أنه توجد فى المحلات والشوادر تشكيلة كبيرة من الحلوى للمولد النبوى بأسعار لم تزد أو تختلف كثيراً عن العام الماضي، حيث إنه يتم البيع لكافة الأهالى فى المحلات من 55 جنيها وحتى 200 جنيه للكيلو حسب الأصناف والأشكال، وفى الشوادر تباع من 20 جنيها للكيلو فما فوق، مقدماً التهنئة للأهالى بقدوم احتفالات المولد النبوي.

فيما صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بأنه تم طرح حلوى المولد النبوى الشريف داخل المجمعات الاستهلاكية، تزامناً مع احتفالات المولد النبوى الشريف، حيث أن حلوى المولد جودتها أفضل من الحلوى التى يتم تداولها من ورش ومصانع غير مضمونة، بجانب أنها تقل بنحو 20% للكيلو الواحد عن المطروحة حالياً بالأسواق، مشدداً على أنه تبدأ الأسعار من 65 جنيها للكيلو وتصل لأكثر من 200 جنيه للأنواع والأشكال المختلفة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه تم توزيع نشرة إرشادية بمناسبة المولد النبوى الشريف، حيث اعتاد المستهلك المصرى الاحتفال فى هذه المناسبة على شراء الحلوى وهى عادة استهلاكية متوارثة، وتضمنت النشرة الإرشادية بعض النصائح والإرشادات الواجب اتباعها عند شراء حلوى المولد النبوى، والتى تحتوى على المكسرات بأنواعها كالبندقية والفولية والسمسمية والجوزية فهي مصدر غني جداً بالفيتامينات والبروتين النباتى.

وأكد الدكتور تامر صلاح أن تلك التعليمات والنصائح تشمل ما يلى:- (يجب الاعتدال عند تناول حلوى المولد وشراؤها من أماكن البيع الموثوق بها والتأكد من عرض الحلوى داخل فاترينات زجاجية مخصصة للعرض وبعيد عن أشعة الشمس المباشرة - ضرورة توافر المظهر المناسب والشروط الصحية للبائعين - التأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة متميزة بالليونة واللون المشرق الزاهي - يجب أن تكون الحلوى مغلفة تغليفاً جيداً محكم الغلق حتى لا تكون معرضة للملوثات ومكشوفة ومعرضة للأتربة والجراثيم - ضرورة وجود تاريخ الإنتاج انتهاء الصلاحية ـ اسم المنتج - اسم المصنع مدون على أغلفة الحلوى - الابتعاد عن شراء الحلوى الملونة الضارة بصحة الأطفال وتؤدي إلى مشاكل صحية كالحساسية والإضطرابات المعوية).



اقبال الأهالى على راء حلوى المولد بالأقصر



الأسر خلال شراء حلوى المولد بالأقصر



الاطفال وسعادة كبيرة مع عروسة المولد النبوى