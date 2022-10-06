إصابة 13 شخصا فى تصادم سيارتين بطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، اتجاه القاهرة، بعد سوق العبور، بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، جرى نقلهم لمستشفى السلام بالقاهرة، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية أمام المسافرين علي الطريق لمنع تعطل مصالحهم.

وتلقي اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة العبور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، اتجاه القاهرة، بعد سوق العبور دائرة قسم شرطة العبور، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا، جرى نقلهم لمستشفى السلام بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.