أسوشيتدبرس: مقتل أكثر من 30 شخصا بينهم 23 طفلا فى إطلاق نار بتايلاند

كتبت ريم عبد الحميد

قالت الشرطة التايلاندية، إن أكثر من 30 شخصا قد قتلوا اليوم، الخميس، فى إطلاق نار استهدف مركز رعاية أطفال فى شمال غرب البلاد.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، قال اللواء أشايون كرايثونج، إن المسلح فتح النار فى الظهيرة على المركز الواق فى بلدة نونجبوا لامفو.

وأوضح أن أكثر من 30 شخصا قد قتلوا دون نشر مزيد من التفاصيل، وبعدها قام مطلق النيران بإنهاء حياته.

وأكد المتحدث باسم مكتب الشئون العامة المحلية، أنه تم تأكيد 26 وفاة حتى الآن، بينهم 23 طفلا ومعلمتين وضابط شرطة.