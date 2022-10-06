أسماء 13 مصابا فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع"، أسماء مصابي حادث طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بعد سوق العبور، دائرة قسم شرطة العبور، بين سيارتين ملاكي وميكروباص، ما أدى لانقلاب الميكروباص عدة مرات ونجح الأهالي والمسعفون في إخراج الركاب المصابين من السيارة ونقلهم لمستشفى السلام العام بالقاهرة.

وجرى الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى السلام العام، حيث أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بينهم أطفال وتراوحت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات وحالتهم تحسنت.

وبالمعاينة تبين أن المصابين هم "عبد الرحمن نجيب، ومحمود حسن محمد، ومنة الله أحمد، وزياد مصطفى منير، وشهاب أشرف السيد، وخالد محمد أحمد، وإسلام جميل، ونبيهة سيد أحمد، وفاطمة مجدي عفيفي، وآخر مجهول، ونادية حمدي حسني، وصابر بيومي حسين، وهناء محمد رستم"، وتراوحت إصاباتهم بين خلع في الكتف وكسور مختلفة، وجروح وكدمات وتحسنت حالتهم وتصرح لبعضهم بالخروج بعد تلقي العلاج.