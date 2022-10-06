أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا واضطراب الملاحة وأمطار والصغرى بالقاهرة 21

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س، وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الاتحاد الأوروبى يوافق على مشروع قانون ينظم البيتكوين والعملات المشفرة



وافق مجلس الاتحاد الأوروبى على مشروع قانون ينظم العملات المشفرة وخاصة البيتكوين، حيث تم الموافقة على النص النهائى للائحة التنظيمية الخاصة بأسواق العملات المشفرة، والمعروفة باسم قانون ميكا MiCA ، حيث تصبح خاضعة للرقابة اعتبارا من عام 2030.

وأشارت صحيفة "الكريبتونوتثياس" الإسبانية إلى أن دبلوماسيين أوروبيين التقوا أمس للمصادقة على الوثيقة القانونية الكاملة للتشريع بهدف التوصل الى اتفاق ، وهو القانون الذى يحتوى على 100 نقطة.

ويأتي توقيع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد أن توصل البرلمان الأوروبي نفسه إلى اتفاق سياسي لتنظيم المصدرين ومقدمي الخدمات المتعلقين بالعملات المشفرة.

وكانت إيديتا هردا ، رئيسة لجنة الممثلين الدائمين لمجلس الاتحاد الأوروبي ، مسؤولة عن إبلاغ تلك اللجنة التابعة للبرلمان الأوروبي اليوم بشأن التوقيع على النص النهائي للقانون. جاء ذلك من خلال رسالة بعث بها إلى إيرين تيناجلي ، رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان.

"صيادلة الإسكندرية" عن واقعة وفاة طفلتين بحقنة: لم يكتب اختبار للحساسية بالنشرة



أصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، بيانا أكدت فيه، متابعتها لواقعة وفاة "إيمان وساجدة محمد النجار" بعد أخذ حقنة بصيدلية بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية.

وأكدت نقابة صيادلة الإسكندرية فى بيانها أنه سعيا لإظهار الحقيقة كاملة فإن النقابة وبعد متابعة تحريات المباحث وتحقيقات النيابة الجارية في الواقعة والتى شملت: ( روشتات الطبيب، وفوارغ الحقن ، وكاميرات المراقبة بالصيدلية) تبين أنه تم صرف الحقنتين بناءً على روشتة الطبيب ووفقًا للجرعة المذكورة بالروشتة.

وتم صرف المضاد الحيوى المطلوب مادة "سيفوتاكسيم" للطفلة الأولى كما بروشتة الطبيب المعالج، وهو أمر مثبت بفوارغ الحقن وكاميرات الصيدلية.

المديريات التعليمية توجه بفتح المدارس فى الإجازات الرسمية لمعاينة حالتها



أرسلت المديريات التعليمية خطابا إلى الإدارات التعليمية ، بالتنبيه علي مديري المدارس بفتح المدارس أيام الخميس والجمعة والسبت حتي يتمكن مهندسي هيئة الأبنية التعليمية من معاينة المدارس على الطبيعة وتسهيل مهمة المهندسين، والتنبيه على مديرى المدارس بالتواجد بالمدرسة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت كتابًا دوريًا رقم (33) بشأن التشديد على إجراءات الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، وفي ضوء الأحداث الأخيرة، فقد تقرر الالتزام مشددًا بالإجراءات التالية، ومتابعة تنفيذها بكل دقة:

- التشديد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة، والشاملة العاجلة بالمدارس، وإعداد خطط متابعة فورية؛ لزيارة جميع المدارس من ديوان عام الوزارة، ومديريات التربية والتعليم، والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

الرئيس السيسى: قواتنا المسلحة استردت فى حرب أكتوبر شرف الوطن وكبرياءه



تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبريائه، ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه.

وتوجه الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي- فى الذكرى التاسعة والأربعين للنصر العظيم الذي نحتفل به اليوم - بالتحية للشعب المصرى ولقواتنا المسلحة الباسلة، لشجاعتهم وبطولاتهم، ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن.

كما توجه الرئيس السيسى أيضا في ذكرى هذا النصر المجيد، بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام، الرئيس الراحل أنور السادات، الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه، ليحقق نصرًا عظيمًا سيظل برهانًا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته.





السيدة انتصار السيسى فى ذكرى نصر أكتوبر: قواتنا المسلحة حققت معجزة عسكرية بكل المقاييس



قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية: إننا نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس، أثبتت فيها بسالة الجندى المصرى وشجاعته فى تحقيق النصر والتغلب على أى عقبات أو تحديات.

وأضافت السيدة انتصار السيسى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سلامًا إلى أرواح شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعًا عنه وعن استقلاله وصون كرامته".





قطع المياه عن العجوزة و3 أحياء بالجيزة 6 ساعات تنتهى صباح السبت



تشهد عدة أحياء بمحافظة الجيزة انقطاع مياه الشرب، بعد منتصف ليل السبت، حيث أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن سبب الانقطاع يعود لأعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناء على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.

ومن المقرر أن يتم قطع المياه عن المناطق التابعة لأحياء (حي الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق).

وستستمر فترة الانقطاع لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلا حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 10/8/ 2022.

وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن 125.





صندوق الإسكان الاجتماعى: ملتزمون بتوفير كراسات شروط الإسكان ولا داعى للتزاحم



أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا داعى لتزاحم المواطنين أمام مكاتب البريد للحصول على كراسة شروط الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين3" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، موضحة أنه لا توجد أولوية أو أفضلية للمواطنين الذين يحصلون على كراسة الشروط في موعد مبكر من طرح الإعلان، وأن هناك قواعد محددة لتطبيق الأفضلية على المتقدمين في جميع الإعلانات التي يطرحها الصندوق، وليس من ضمنها شراء كراسة الشروط مبكرا.

وشددت مي عبد الحميد، على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ملتزم بصورة تامة بتوفير كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد في مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية بإعلان " سكن لكل المصريين٣" موضحة أنه يتم ضخ عدد من كراسات الشروط بصورة دورية في جميع مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الإعلان على مستوى الجمهورية، ويستمر ذلك حتى انتهاء المدة الخاصة بالطرح الجديد لتلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين للحصول على كراسة الشروط.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات، مستمر حتى يوم 27 أكتوبر الجاري لجميع المواطنين بمن في ذلك المواطنون ذوو الاحتياجات الخاصة.



منظومة الشكاوى الحكومية: تلقينا 142 ألف شكوى واستغاثة سبتمبر الماضى



استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر 2022، أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على المتابعة الدائمة لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ودعم جهودها في التواصل الفاعل مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنها تلقت وتعاملت مع (142) ألف شكوى وطلب واستغاثة؛ خلال شهر سبتمبر 2022، تم الانتهاء من مراجعة وفحص (135.5) ألف شكوى وطلب منها، وتوجيه ما يقرب من (113.5) ألف شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ (22) ألف شكوى؛ وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة وفحص (6.5) ألف شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.