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10 معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:23 م
10 معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يقدم اليوم السابع فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن امتحانات الثانوية العامة 2023.
 
 
- تعقد الامتحانات ورقية وفق نظام البابل شيت بأسئلة تقيس مستوى الفهم والتحليل والتطبيق وليس الحفظ.
 
-  المركز القومي للامتحانات قام بإعداد مواصفات الورقة الامتحانية ليكون الطالب على علم بها.
 
- الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد وهي أسئلة (تعرُف على الإجابة)، وأسئلة مقالية وهي أسئلة (إنتاج إجابة).
 
- لن تتخطى الأسئلة المقالية أكثر من 15% من إجمالى عدد الأسئلة و85% اختيار من متعدد.
 
- التصحيح سيتم إلكترونيًا، وفق آلية تضمن الشفافية مع توافر مراكز تصحيح إلكتروني على مستوى الجمهورية.
 
-  نموذج الإجابة يشتمل على مستويات التقدير Rubrics .
 
- الامتحانات تعقد بنظام الاوبن بوك وسيتاح للطالب كتيب المفاهيم لدخول لجنة الامتحان له.
 
- تم إعداد دليل الطالب لكل مادة يتضمن وصفًا للمادة ومخرجات التعلم والروابط المتاحة للدروس والموضوعات الدراسية، فضلًا عن المصادر المختلفة والتي في ضوئها يتم إعداد الامتحانات.
- سيتم تصحيح الامتحانات المقالية أو الأسئلة المقالية والتى تمثل 15% فى كل مادة من قبل المعلمين حيث يشارك فى التصحيح أكثر من معلم وبشكل الكترونى.
 
- تصحيح الامتحانات ورصدها وتجميع الدرجات يتم إلكترونيا اى أن العامل البشرى انتهى من امتحانات الثانوية العامة.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

معلومات عن امتحانات الثانويه العامه 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة 2023



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