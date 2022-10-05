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وفاة طفلة أثناء تدريبات السباحة بأحد أندية العاشر من رمضان في الشرقية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:01 ص
وفاة طفلة أثناء تدريبات السباحة بأحد أندية العاشر من رمضان في الشرقية وفاة طفلة في حمام سباحة
الشرقية - إيمان مهنى

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توفيت طفلة عمرها 8 سنوات، أثناء تلقي تدريبات السباحة بأحد الأندية الرياضية بمدينة العاشر من رمضان.
 
تلقي اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية، وفاة الطفله "هنا ياسر"، 8 سنوات أثناء تدريبات السباحة وتعرضها لهبوط حاد بالدورة الدموية بحسب التشخيص المبدئي، وتحرر محضر  وتوالت تحقيقات بالواقعة .
 
وفي سباق ذاته، نشر الموقع الرسمي للنادي بيانا نعي فية الطفلة الفقيدة، مقرر تعليق الأنشطة لمدة ثلاثة أيام، جاء فيه " البقاء والدوام لله، لله ماخذ ولله ماعطى وكل شى عنده بأجل مسمى، توفيت الى رحمه الله تعالى الطفله هنا وائل ياسر اثناء التدريب بحمام السباحه اليوم 4/10/2022 .
 
وتقدم مجلس اداره النادى والجهاز الادارى والرياضى، وجميع العاملين بالنادى بخالص التعازى للفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسعه رحمته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان ، وتقرر ايقاف جميع الانشطه بالنادى لمده ثلاث ايام تبدء من الاربعاء 5/10/2022 حتى الجمعه 7/10/2022 " 
 
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الشرقية

العاشر من رمضان

وفاة طفلة

حمام السباحه



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