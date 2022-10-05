وفاة طفلة أثناء تدريبات السباحة بأحد أندية العاشر من رمضان في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

توفيت طفلة عمرها 8 سنوات، أثناء تلقي تدريبات السباحة بأحد الأندية الرياضية بمدينة العاشر من رمضان.

تلقي اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية، وفاة الطفله "هنا ياسر"، 8 سنوات أثناء تدريبات السباحة وتعرضها لهبوط حاد بالدورة الدموية بحسب التشخيص المبدئي، وتحرر محضر وتوالت تحقيقات بالواقعة .

وفي سباق ذاته، نشر الموقع الرسمي للنادي بيانا نعي فية الطفلة الفقيدة، مقرر تعليق الأنشطة لمدة ثلاثة أيام، جاء فيه " البقاء والدوام لله، لله ماخذ ولله ماعطى وكل شى عنده بأجل مسمى، توفيت الى رحمه الله تعالى الطفله هنا وائل ياسر اثناء التدريب بحمام السباحه اليوم 4/10/2022 .

وتقدم مجلس اداره النادى والجهاز الادارى والرياضى، وجميع العاملين بالنادى بخالص التعازى للفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسعه رحمته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان ، وتقرر ايقاف جميع الانشطه بالنادى لمده ثلاث ايام تبدء من الاربعاء 5/10/2022 حتى الجمعه 7/10/2022 "