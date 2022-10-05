اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:24 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية اليمنى: الحوثيون هم الطرف الرئيسى المعرقل لجهود السلام

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:10 م
وزير الخارجية اليمنى: الحوثيون هم الطرف الرئيسى المعرقل لجهود السلام وزير الخارجية اليمنى أحمد عوض بن مبارك
أ.ش.أ

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قال وزير الخارجية اليمنى أحمد عوض بن مبارك، إن جماعة الحوثى هي الطرف الرئيسي المعرقل لجهود السلام .
 
 
وأضاف بن مبارك، خلال ندوة بمقر السفارة اليمنية فى الرباط، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اليمنية حريصة على تحقيق السلام وتمديد الهدنة، كما أنها نفذت كل التزاماتها تجاه الهدنة ولكن الحوثيين رفضوا فتح طرق تعز .
 
وشدد وزير الخارجية اليمني، على أن الحكومة ستستخدم حقها الدستوري في الدفاع عن مصالح الشعب اليمني، مؤكدا وجود مصلحة استراتيجية للإقليم والعالم بضرورة إنهاء الانقلاب الحوثي؛ ليصبح اليمن دولة فاعلة في إطار جوارها العربي والإسلامي .

اليمن

وزير الخارجية اليمنى

الحوثيين

الرباط



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