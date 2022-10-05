وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بذكرى المولد النبوى

كتب على عبد الرحمن

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأعرب اللواء هشام آمنة خلالها عن تقديره وإعتزازه بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الإحتفال بذكري ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف، متمنياً من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وعلي الأمة الأسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات ، وأن يجعلها عيد خير وبركة وأمن وسلام علي شعب مصر العظيم ، وسائر الشعوب الإسلامية والعربية ، في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار ، لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية في ظل قائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مضيفا : " سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مسعاكم ... وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام" .

كما أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث اعرب عن خالص التهاني بمناسبة الاحتفال بذكري ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف ، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة العطرة عليه وعلي الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف وزير التنمية المحلية: "سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وشعب بخير وسلام " .