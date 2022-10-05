وزير الأوقاف يهنئ الدكتور أحمد عمر هاشم بتكريم الرئيس السيسى

كتب على عبد الرحمن

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة للدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية له في احتفال المولد النبوي الشريف، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، ومزيدًا من العطاء في خدمة الدين والوطن.

ووجه الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الشريف الأسبق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريمه اليوم في احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكدا أنه قدم لمصر منذ توليه الرئاسة إنجازات لم تحدث من قبل.

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن تكريمه اليوم من الرئيس السيسي في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم له دلالة خاصة ومنزلة كبيرة، معتبرا أنه تكريما وتتويجا لمسيرته في خدمة السيرة النبوية المشرفة، مضيفا أن الدولة المصرية تضع العلماء في مكانة غير مسبوقة.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة لشعب مصر العظيم ولكافة الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبى الكريم سدينا محمد صلى الله عليه وسلم.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد رسالته السمحة، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم معاملة، وكان خير الناس لأهله ولأزواجه ولإبنائه ولأصحابه وهو القائل: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".

تابع الرئيس: "تعلمنا من سيرته العطرة أن مجمل حياته وأخلاقه ترجمة حقيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم".