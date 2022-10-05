واشنطن: من الأنسب تزويد كييف بالدبابات السوفيتية بدلا من الغربية

كتب أحمد عرفة

أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لورا كوبر، أنه من الأنسب في هذه المرحلة تزويد كييف بالدبابات السوفيتية بدلا من الدبابات الغربية، قائلة: نحن نتفق تماما على أن الأوكرانيين يحتاجون إلى الدبابات. من وجهة نظر التسليم الفوري والنقل، فإن الخيار الأسهل هو الدبابات ذات الطراز السوفيتي، والتي يعرف الأوكرانيون بالفعل كيفية تشغيلها، والأهم من ذلك، يعرفون كيفية إصلاحها، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي: إحدى مشاكل الدبابات الغربية هي صيانتها ودعمها الفني، ونراقب عن كثب مستوى استخدام أوكرانيا للأسلحة المقدمة للتأكد من أن لديهم كل ما يحتاجون إليه، الولايات المتحدة تقدم أسلحة إضافية، كما أننا نستثمر في إنتاج الأسلحة، ونرى أن حلفاءنا وشركاءنا يستثمرون في إنتاج الأسلحة لمواصلة دعم كييف.

وأوضحت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي أن واشنطن تراقب عن كثب استخدام أوكرانيا للأسلحة الموردة لها، موضحة أن بلادها تتشاور بانتظام مع أوكرانيا بشأن الإمداد الضروري بالأسلحة وتنوي مواصلة تزويد كييف بالمعدات.