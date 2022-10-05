هبوط بورصات السعودية والإمارات وقطر بجلسة الأربعاء.. وصعود البحرين والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.09% خاسرًا 10.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11770.32 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.77% خاسرًا 26.02 نقطة ليغلق عند مستوى 3353.40 نقطة، وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.128% خاسرًا 12.66 نقطة ليغلق عند مستوى 9865.68 نقطة، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.23% خاسرًا 29.70 نقطة ليغلق عند مستوى 13002.99 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.23% رابحًا 4.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1884.06 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.09% خاسرًا 10.09 نقطة ليغلق عند مستوى 11770.32 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.63% خاسرًا 128.53 نقطة ليغلق عند مستوى 20210.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 186.5 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.17%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1%، ثم قطاعي المرافق العامة، والأدوية بنسبة 0.94%، 0.93%، على التوالي، ثم قطاعات السلع طويلة الأجل، والتأمين، والسلع الرأسمالية بنسبة 0.87%، 0.84%، 0.82% على التوالي، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.15%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.8%.

وقفز 60 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "جي آي جي" بنسبة 8.33%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 5.15%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 4.58%، وتراجع 148 سهمًا على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 4.20%، ثم سهم "التعاونية" بنسبة 3.43%، ثم سهم "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 3.21%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 319.8 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.77% خاسرًا 26.02 نقطة ليغلق عند مستوى 3353.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 99 مليون سهم محققة ما قيمته 276.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 6434 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.55%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.2%، ثم قطاعي النقل، والبنوك بنسبة 1.04%، 1.02%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.84%، وأخيرًا قطاعي المرافق العامة، والعقارات بنسبة 0.39%، 0.31%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 14.8%.

وقفزت 8 أسهم على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.80%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 6.31%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.06%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.82%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.5 مليون ورقة بقيمة 104.5 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.128% خاسرًا 12.66 نقطة ليغلق عند مستوى 9865.68 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.173 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 285.7 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.51%، ثم قطاعي الصناعات، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.38%، 0.31%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاعي التقديري للمستهلك، والمرافق بنسبة 0.43%، 0.39%، على التوالي.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 8.77%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 8.51%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 5.84%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 9.86%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.84%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 9.45%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 324 مليون درهم.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% خاسرًا 29.70 نقطة ليغلق عند مستوى 13002.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 228.6 مليون سهم بقيمة 596.2 مليون ريال عبر تنفيذ 16.4 ألف صفقة، وتراجع 19 سهمًا، وارتفعت 26 سهمًا، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.87%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%، وأخيرا قطاع الصناعات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.53%.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% رابحًا 4.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1884.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.1 مليون سهم بقيمة 525.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 68.91% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.42%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 1.15% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 0.39%.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.87% رابحًا 62.64 نقطة ليغلق عند مستوى 7249.17 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1% رابحًا 80.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8128.81 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% رابحًا 18.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5395.57 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.64% رابحًا 35.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5566.43 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 257.1 مليون سهم بقيمة 75.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.3 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها البنوك، والتأمين بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 3.16%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.35%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.5%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والاتصالات بنسبة 0.07%، 0.04%، على التوالي.