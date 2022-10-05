ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، عن ممثلى الادعاء قولهم إن الانفجار وقع فى مصنع تابع لمجموعة "أرسنال" ببلدة "كازانلاك" وسط البلاد، وقد أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعى سحابة وردية كبيرة فوق المبنى.

وقد قتل عامل بخط الإنتاج يبلغ من العمر 55 عاما جراء الانفجار، بينما عثر في وقت لاحق على جثتين لسيدتين إحداهما تبلغ من العمر43 عاما والأخرى 53 عاما.

وتسبب الانفجار في إصابة سيدة أخرى بجروح خطيرة ولا تزال ترقد في حالة حرجة بالمستشفى التي تم نقلها إليها.

ويعتقد المحققون أن الانفجار نتج عن عدم الامتثال لقواعد السلامة حول المواد المتفجرة، ذلك في الوقت الذي تحذر فيه السلطات من احتمالية وقوع توابع في الموقع بسبب الانفجارات الجديدة التي تحدث.

ويعد هذا هو رابع انفجار من نوعه يقع في مصنع أسلحة بلغاري منذ عام 2018.