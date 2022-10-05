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معسلة يا بطاطا.. أشهر بائع بطاطا بالمنيا يكشف أنواع من لمستها.. فيديو

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 02:00 ص
معسلة يا بطاطا.. أشهر بائع بطاطا بالمنيا يكشف أنواع من لمستها.. فيديو أشهر بائع بطاطا بالمنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مع أشهر شاب لبيع البطاطا فى المنيا، والذى ورث هذه المهنة عن والده، الذى قضى عمره كله فى البطاطا، وقد تنقل فى كثير من المناطق بالمحافظة.

قال محمد نور بائع بطاطا، إن البطاطا من الأكلات الشعبية التى تشتهر بها المحافظة وتكثر زراعتها فى جنوب مدينة المنيا، ومنها العديد من الأنواع التى يتم الخلط بينهم خاصة المستهلك الذى لا يستطيع التفرقه بين أنواع البطاطا.

ولفت إلى أن هناك 3 أنواع للبطاطا فى المنيا، منها نوع يتم استخدامه كعلف للماشية ويحتوى على كمية قليلة من السكر عكس الأنواع الآخرى، والتى تكون نسبة السكر بها أكثر.

وقال تعلمت من والدى الكثير، وأهم شيء معرفة الأنواع والطعم البطاطا يكون قلبها أصفر أو ابيض ومسكرة تلك هى أفضل الأنواع، هذا إضافة إلى الطعم المختلف عن طعم البطاطا المستخدمة كعلف للماشية، ويعد مركز ملوى من أكبر المراكز فى زراعة البطاطا، بينما يتم الحصول على على البطاطا من محافظات وجه بحرى.


زراعة البطاطا

محصول البطاطا

عربة البطاطا

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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