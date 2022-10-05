مصرع طفلة وإصابة والدها صدمتهما سيارة بالموقف الجديد فى كفر الشيخ

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب والدها في حادث سير تصادم سيارة ميكروباص بالموقف الجديد بكفرالشيخ، ليجري نقلهما عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، كما جري ضبط سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث، واقتياده إلي مركز الشرطة .

تلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بوقوع حادث سير تصادم سيارة ميكروباص بشخص وطفلته، بالموقف الجديد بكفرالشيخ، لتتوفى الطفولة ويصاب والدها، ونقلت سيارات الإسعاف جثمان الطفلة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، ووالدها لاستقبال المستشفى لتلقي الاسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي مصرع حلا أشرف محمد قطب، 6 سنوات، واصابة والدها أشرف محمد قطب، 33 سنة ، من كفر الشيخ بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، و يتلقى الإسعافات اللازمة بالمستشفى.