مصرع شاب لقى مصرعه داخل بئر جوفى فى مزرعة بطريق "سوهاج - البحر الأحمر"

سوهاج محمود مقبول

لقى شاب يبلغ من العمر 22 سنة مصرعه غرقا داخل بئر جوفى على طريق سوهاج البحر الأحمر، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مستشفى قنا الجامعى الأقرب إلى مكان الحادث، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجار العرض على جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق.

وترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بغرق شاب داخل بئر جوفى بطريق سوهاج البحر الأحور داخل أحد المزارع الموجودة على الطريق، وتم انتشال الجثة واتخذت كافة الإجراءات القانونية حول الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بغرق م . ص . م . ح 22 سنة عامل داخل بئر جوفى بمزرعة "ر. ع "على طريق سوهاج البحر الأحمر دائرة مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج تم انتشال الجثة من داخل البئر وتم نقلها لمستشفى قنا العام تحت تصرف جهة التحقيق المختصة الأقرب إلى مكان الحادث.

وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة وجار كشف ملابسات الواقعة وتم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا على جهى التحقيق المختصة.