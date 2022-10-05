محافظ الدقهلية يكلف رئيس حى غرب المنصورة بتعديل موضع كشك كهرباء بمدخل مدرسة

الدقهلية - فريق المحافظات

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المحاسب متولى عبد العال رئيس حي غرب المنصورة، بمتابعة تنفيذ أعمال تعديل موضع كشك الكهرباء المتواجد بمدخل المدرسة الرسمية للغات 2 بشارع النخلة لتوسعة مدخل المدرسة.

يذكر أنه أثناء افتتاح "محافظ الدقهلية" لعدد من المدارس الجديدة الاسبوع الماضي بنطاق حي غرب المنصورة تلاحظ وجود كشك كهرباء بمدخل المدرسة المذكورة ووجه علي الفور سرعة تعديل مكان الكشك إلي موضع آخر لتوسعة مدخل المدرسة.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس حي غرب المنصورة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم علي الفور التنسيق مع المهندس أحمد راضى مدير هندسة كهرباء غرب المنصورة، في هذا الشأن وتمت الدراسة من الناحية الفنية والتي أوضحت إمكانية تعديل مكان الكشك المشار إليه، وتم عمل المعاينة علي الطبيعة لتعديل المكان وتم عمل المقايسة التقديرية للبدء فورا في أعمال التنفيذ.

وأضاف رئيس حي غرب، أن نقل الكشك المذكور من ناحية شارع النخلة يساهم في توسعة المدخل المؤدى للمدرسة من الشارع المشار إليه، ويساهم كذلك في تخفيف الضغط المروري على شارع الجلاء بتوقيتات دخول وخروج المدارس المتواجدة بمحيط المكان.

وقال محافظ الدقهلية، إن المحافظة بجميع أجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل توفير الراحة والعمل الجاد من اجل تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية.

وعلى جانب آخر، تفقد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، عددا من المدارس في مدينة المنصورة، في إطار متابعة المدارس وانتظام الدراسة خلال الأٍسبوع الأول من انطلاق العام الدراسي 2022 - 2023.

شملت جولة وكيل الوزارة، مدارس الثانوية وشريف القماش الفنية المعمارية، وسيدي ياسين الابتدائية، وعلي محمود طه الابتدائية، ابن لقمان الإعدادية، وشارك بطابور الصباح وتفقد عدد من الفصول.

يذكر أن شعبان أصدر قرار أمس، بفصل البنين عن البنات في المراحل الثانوية المختلفة بالمدارس المشتركة "عام وفني" مشيرا الى أن القرار للقضاء على الظواهر السلبية والتنمر بمدارس الدقهلية.

وتضمن القرار تخصيص فصول للفتيات وفصول للبنين حرصا على الذوق العام، واحترام خصوصيات الفتيات والشباب، والقضاء على التنمر والظواهر السلوكية السلبية.

كما تفقد اليوم الحجرات الدراسية والفصول التعليمية وحجرة المكتبة واصدر تعليماته بمراجعة إجراءات الامن والسلامة بالفصول حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ وتابع شرح المعلمين للحصص الدراسية بمدرسة على محمود طه وتجاوب الطلاب اثناء الشرح للاطمئنان على انتظام وانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة موجهًا بضرورة تسليم الكتب الدراسية للطلاب.

وفى ختام جولته الميدانية أكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط والعمل بروح الفريق وتقدير المسؤولية من كافة العاملين بالمنظومة التربوية وضرورة استثمار طاقات وإبداعات وامكانيات الطلاب وتقديم محتوى تعليمى متطور لأبنائنا الطلاب.



تعديل موضع كشك الكهرباء المتواجد بمدخل مدرسة



جولات وكيل الوزارة على المدارس



جولات وكيل الوزارة