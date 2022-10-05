اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 04:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

قنصل مصر يزور جناح الشركات المصرية بمعرض النفط الدولى فى البصرة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 03:48 م
قنصل مصر يزور جناح الشركات المصرية بمعرض النفط الدولى فى البصرة معرض النفط والغاز فى البصرة
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار جهود وزارة الخارجية للترويج للشركات المصرية فى الخارج، حرصت القنصلية المصرية فى البصرة على دعم وتذليل جميع العقبات لتأكيد المشاركة الفعالة للشركات المصرية، وعلى رأسها شركة بتروجيت فى المعرض الدولى للنفط والغاز والطاقة والطاقة المتجددة فى البصرة خلال الفترة من 4-7 أكتوبر الجارى.
 
وشارك الدكتور أحمد بهاء الدين، قنصل جمهورية مصر العربية فى البصرة، فى افتتاح المعرض حيثُ أكد على أهمية المشاركة المصرية، لما فى لذلك من مساهمة فى فتح آفاق للعمل أمام الشركات المصرية والحصول على تعاقدات جديدة فى مجال النفط والغاز فى العراق، وخاصة البصرة.

اخبار مصر

قنصل مصر في البصره

قنصليه مصر في البصره

اخبار العراق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة