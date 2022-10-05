فريق بحث جنائى لكشف ملابسات مقتل بائع عثر على جثته بالمقابر فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

يعكف فريق البحث الجنائي المكلف من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، على جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات مقتل بائع فى بداية العقد الرابع من العمر عثر عليه مقتولا بطلق نارى على مقربة من مقابر قرية شبرا العنب دائرة منيا القمح، مساء اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح، بوصول" أحمد م ع ت" 43 عاما جثة صاحب بقالة، مقيم دائرة دائرة مركز منيا القمح، جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى.

وتبين من التحريات حدوث إصابة أودت بحياة الشاب بأرض زراعية بجوار مقابر قرية شبرا العنب دائرة مركز شرطة منيا القمح، وتبين أن المجنى عليه كان يعمل بالخارج وعاد وفتح مشروع للعيش منه، وجار تكثيف الجهود للتوصل إلى مرتكب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعى بالزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى للوقوف على سبب وظروف وملابسات الوفاة وبيان ما به من إصابات وسبب وتاريخ حدوثها والاداة المستخدمة وعما إذا كانت تلك الإصابة هى المتسببة فى الوفاة ، وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.