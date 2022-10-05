طالب بجامعة الإسكندرية يفوز بذهبية الجمباز فى البطولة العربية بالجزائر

فاز الطالب عمر العربى بكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية بالميدالية الذهبية فى منافسات الفردى العام فى البطولة العربية للجمباز الفنى بالجزائر.

كما فاز بالميدالية البرونزية للمسابقة جهاز الحركات الأرضية فى البطولة العربية للجمباز الفنى المقامة بالجزائر.

يذكر أن فاز الطالب عمر العربى بـ5 ذهبيات وفضية فى بطولة أفريقيا للجمباز المشارك فيها ضممن دول أفريقية مشاركة بالبطولة وفاز بذهبية جهاز المتوازى،حصان قفز، جهاز الحلق، حركات ارضيه، فرق عام، وفضية فردى عام.

وكان قد التقى " اليوم السابع" بالطالب وقال إن البطولة الأفريقية كانت بالنسبة له تحدى كبير لانه لم يأخذ وقت كبير للاستشفاء العضلى من بطولة البحر المتوسط التى أقيمت مؤخرا ولكن كان تحدى كبير للفوز بالذهبية وسط فريق ومدربين مميزين استطاعوا تأهيله وحمايته من الإصابات ورفع اسم وعلى مصر فى البطولة وحقق إنجاز كبير خاصة أن المنافسين كانوا أقوياء وفاز بذهبية جهاز المتوازى،حصان قفز، جهاز الحلق، حركات أرضية، فرق عام، وفضية فردى عام.

وأضاف أنه استطاع أن يتغلب على اقوى منافس له وهو الجزائر كما أنه هناك منتخبات قوية مثل المغرب والسنغال وتفوق عليهم وأحرز المركز الأول.

وعن بدايته فى الجمباز قال إنه التحق برياضة الجمباز وهو فى سن الـ6 سنوات وبدأ فى الاحتراف فى سن الـ9 سنوات وبدء بعدها الالتحاق بالبطولات الرياضية وكان لديه مؤهلات للالتحاق بالجمباز وسط تشجيع من والدته التى كانت أكبر مشجع له فى حياته واستطاعت تحفيزه حتى وصل إلى المركز المميز الذى وصل إليه الآن.

وأشار إلى أن رياضة الجمباز مختلفة عن أى رياضة آخرى لأنه يحتاج إلى تركيز ومرونه وعضلات واى شخص بيلعب الجمباز لابد أن يتوفر لديه هذه المؤهلات حتى يتفوق ويستطيع الوصول إلى مركز متقدم فى الرياضة.