ضبط المتهمين بإطلاق الخرطوش على شقيقين فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال شقيقين مقيمان بدائرة القسم "مصابان برش خرطوش بأماكن متفرقة".

بالانتقال وسؤالهما اتهما (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته لوجود خلافات بينهم، مما أدى لإصابتهما المنوه عنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم المذكور بالاشتراك مع (شقيقيه وشخص آخر) جميعهم مقيمون بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وضُبط بحوزتهم (2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البودر)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، والمواد المخدرة بقصد الاتجار.