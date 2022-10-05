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صيدلة حلوان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الصيدلة الإكلينيكية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:15 ص
صيدلة حلوان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الصيدلة الإكلينيكية صيدلة حلوان تحتفل بتخريج الدفعة
كتب محمد صبحى

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احتفلت كلية صيدلة جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بخريجيها من الدفعة الأولى من طلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامح سرور عميد الكلية وممثل نقابة الصيادلة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 
وقام النواب بتقديم التهنئة للخريجين والأهالي، متمنين لهم التوفيق والنجاح والسداد في حياتهم العملية القادمة، مؤكدين أنهم كوادر مميزة وهم خير نموذج لخريج جامعة حلوان الذي يتميز بخبرات أكاديمية وعملية فريدة.
 
 وأكد الدكتور سامح سرور عميد الكلية في كلمته علي تميز برنامج الصيدلة الإكلينيكية في جامعة حلوان. 
 
وحصدت الكلية مؤخرا المركز الأول في برنامج التميز في التعليم الصيدلي الذي ينظمه بنك المعرفة المصري، وكذلك احتلت الكلية المركز الأربعمائة من بين واحد وثلاثين ألف جامعة علي مستوي العالم في تصنيف شنغهاي الصادر الشهر الماضي. 
 
وخلال الحفل تم تكريم أوائل الخريجين وعدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين و.قد قدمت الكلية بالتعاون مع أحدي شركات التغذية العلاجية العالمية برنامج تدريبي مدفوع من خلال الشركة للطلاب الثلاثة الأوائل وذلك لصقل مهاراتهم في مجال التغذية العلاجية وكحافز لاستمرار تفوقهم وتميزهم. 
 
ويذكر أن هذا البرنامج تم إعداده طبقًا للمعايير الدولية فى التعليم الصيدلى من أجل توفير خدمة تعليم صيدلى إكلينيكي عالى الجودة، كما أن محتويات البرنامج تركز على الرعاية الصحية للمرضى، ويمثل جزء كبير من البرنامج كيفية التعامل مع الأمراض المختلفة والمعلومات الدوائية، والتى تشغل أكثر من أربعة فصول دراسية من محتوى البرنامج مع توفير المعرفة التطبيقية فى هذه الموضوعات.
 
يضاف إلى ذلك أنه يقدم تدريب عملى داخل المستشفيات ووحدات الصيدلة الإكلينيكية، ووحدات التغذية العلاجية ومراكز معلومات الدواء. كما يقدم البرنامج أيضًا الخبرة العملية فى التواصل مع جميع التخصصات فى فريق الرعاية الصحية، إضافة إلى فترة التدريب الإلزامى داخل المستشفيات وشركات التأمين الصحى وشركات الأدوية.
 
 

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