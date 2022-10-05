روسيا: واشنطن تسعى إلى زيادة حصتها في سوق الطاقة الأوروبية

كتب أحمد عرفة

أكد قسطنطين جافريلوف رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح أن الولايات المتحدة الأمريكية بإجبارها الاتحاد الأوروبى على توسيع العقوبات ضد روسيا تسعى إلى زيادة حصتها في سوق الطاقة الأوروبية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح أن الولايات المتحدة الأمريكية في بيانه الذي نقلته وزارة الخارجية الروسية: "من خلال إجبار الحلفاء الأوروبيين على تشديد ضغوط العقوبات على روسيا، تسعى الإدارة الأمريكية إلى زيادة حصتها في سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي على حساب اقتصادات الشركاء".

وأوضح رئيس وفد روسيا في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح أن تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدة العسكرية الفنية إلى كييف يضر بالاقتصاد العالمي والاتحاد الأوروبي، منتقدا تأكيدات دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أن المساعدة العسكرية لكييف دفاعية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتغاضى عبثا عن حقيقة أن تقديم المساعدة العسكرية الفنية لأوكرانيا بناء على طلب واشنطن يضر بالاقتصاد العالمي والاتحاد الأوروبي نفسه بشكل مباشر، والذي يرجع إلى حاجة أوروبا إلى زيادة إنفاق الميزانية على الدفاع.