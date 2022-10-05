روسيا اليوم: حدوث تسرب بمحطة طاقة نووية خاملة بولاية ألمانية 28سبتمبر الماضى

كتب أحمد عرفة

أكدت سلطات ولاية "شليسفيج ــ هولشتاين" الألمانية، أن تسربا حدث في محطة غير نشطة للطاقة النووية في برونزبوتيل بألمانيا أثناء القيام بأعمال الصيانة على خط التفريغ فى 28 سبتمبر، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت سلطات ولاية "شليسفيج ــ هولشتاين" الألمانية، أنه حدث تسرب في محطة برونزبوتيل للطاقة النووية أثناء القيام بأعمال الصيانة على خط التفريغ فى 28 سبتمبر 2022.

ولفتت سلطات ولاية "شليسفيج ــ هولشتاين" الألمانية إلى أنه يجرى التحقق من أنه في المنطقة المجاورة مباشرة لموقع التسرب تم رصد مستويات متدنية من التلوث بالمواد المشعة.