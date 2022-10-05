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رئيس الشئون المالية بالأوقاف: تكريم الرئيس السيسى وسام على صدرى

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:09 م
رئيس الشئون المالية بالأوقاف: تكريم الرئيس السيسى وسام على صدرى احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف
كتب على عبد الرحمن

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وجه عبد الحميد محمود عمر، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريمه في اليوم في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.
 
وتابع عمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "اعتبر هذا التكريم وسامًا على صدري وخير مكافأة لي عما بذلته من مجهود طوال فترة عملي بوزارة الأوقاف"، موجها الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قائلا:" رجل نشيط يقدّر جهود العاملين في الوزارة، ويدفعهم دائما نحو العمل الدؤوب لخدمة الدين و الوطن، وأعاد للوزارة دورها الديني والمجتمعي".
 
وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تكريم عددا من العلماء والمتميزين والمجتهدين، فى مجال الدعوة، وضمت أسماء المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف:" الدكتور سيف رجب محمد قزامل، أستاذ متفرغ بجامعة الأزهر فرع طنطا، الشيخ محمد فتح أبو حسين محمد خشبة، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية السابق، عبد الحميد محمود عمر فرج مسئول سابق بوزارة الأوقاف، الدكتورة جنيه محمود محمد عبد الرحمن خير، رئيس الإدارة الطبية بمستشفى الدعاة، الشيخ صالح أبو القاسم صالح حسين، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز فى بنى سويف، ومن خارج مصر الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف الأردنى، والدكتور أبو بكر زبير مفتى تنزاينا".

الرئيس السيسي

احتفالية المولد النبوى الشريف

المولد النبوى الشريف

الأوقاف

تكريم علماء

اليوم السابع بلس



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