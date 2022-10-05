وأشار ساموسوييفن إلى أن "الغرب يستخدم عقوبات اقتصادية غير قانونية لخنق الدولة البيلاروسية، لكن مثل هذه الأساليب تؤثر أيضا على المواطنين الغربيين، وتسبب أزمة سلع عالمية تؤثر بشكل مؤلم على سكان نفس الدول التي فرضت هذه الإجراءات التقييدية"، وذلك في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية الثلاثاء.



وضرب السفير البيلاروسي مثالا على ذلك إذ أشار إلى النقص الحاد في حبيبات الخشب التي يستخدمها العديد من الدنماركيين لتدفئة منازلهم، وأوضح قائلا "في السنوات الأخيرة كانت بيلاروسيا موردا رئيسيا لهذا المنتج إلى الدنمارك، والآن بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي يتعين على الدنمارك شراء هذا المنتج من دول أخرى وبأسعار أعلى بكثير".



وأضاف ساموسييف "مع ذلك يبدو أن السياسيين الغربيين ليسوا معنيين بهذه المشكلات على الإطلاق، فهم مهتمون أكثر بكيفية إرضاء طموحاتهم الجيوسياسية أكثر من اهتمامهم بكيفية حل المشكلات الملحة لشعوبهم".



وأكد الدبلوماسي البيلاروسي أن بلاده لا تقبل التواصل مع الاتحاد الأوروبي في ظل الإنذارات وضغط العقوبات.