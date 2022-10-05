اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 08:20 ص
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خدماتك سريعة ومتكاملة.. تعرف على أبرز المراكز التكنولوجية بالجيزة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 08:00 ص
خدماتك سريعة ومتكاملة.. تعرف على أبرز المراكز التكنولوجية بالجيزة مركز تكنولوجي
كتبت – مرام محمد

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توفر محافظة الجيزة، عددا من المراكز التكنولوجية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة؛ للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لتقديم الخدمات الحكومية من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة.

وشهدت المحافظة تطويرا شاملا بما يليق بتقديم خدماتها على أكمل وجه للمواطنين ووفقا لتوجهات الدولة فى ذلك الصدد، حيث تم تطوير ورفع كفاءة 17 مركزا تكنولوجيا بالأحياء والمراكز بتكلفة 22 مليون جنيه، لتقديم خدمات رخص التسيير، ورخص القيادة (بدل تالف – بدل فاقد)، واستخراج ملصق إلكترونى، فحص فنى آلى، ومستلزمات مرورية للسيارات (الملاكى – النقل الخفيف حتى 1،5 طن)، وتقدم الخدمات إلكترونيًا بالكامل (بدون أوراق).

 

"اليوم السابع" يوضح أبرز المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة:

-مركز العجوزة التكنولوجي.

-مركز الدقى التكنولوجي.

-مركز بولاق الدكرور التكنولوجي.

-مركز العمرانية التكنولوجي.

-مركز جنوب الجيزة التكنولوجي.

-مركز الهرم التكنولوجي.

-مركز الوراق التكنولوجي.

-مركز جنوب الجيزة التكنولوجي.

-مركز كرداسة التكنولوجي.

-مركز كرداسة التكنولوجي.

-مركز الواحات التكنولوجي.

-مركز البدرشين التكنولوجي.

-مركز أطفيح التكنولوجي.

-مركز الصف التكنولوجي.

-مركز أوسيم التكنولوجي.

-مركز منشأة القناطر التكنولوجي.

-مركز أبو النمرس التكنولوجي.


مراكز تكنولوجية

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