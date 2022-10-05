حكاية الشيخ صالح أبو القاسم المكرم من الرئيس.. والمحافظ يهنئه

بنى سويف هانى فتحى

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب مسجد عمر بن عبد العزيز بمناسبة تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف التي نظمتها وزارة الأوقاف بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس بالقاهرة ، وذلك ضمن تكريم لعدد من العلماء والمتميزين،تقديرا لجهودهم الدعوية وترسيخ مفاهيم الدين الصحيحة والسمحة.

أعرب محافظ بني سويف، بالنيابة عن أبناء المحافظة، عن شكرهم لفخامة الرئيس الذي يحرص دائما على تحفيز وتشجيع الموهوبين والمتميزين في مختلف المجالات والميادين ، معربا عن فخر أبناء بني سويف بتكريم ابنها الشيخ صالح من القيادة السياسية ، متمنيا له مزيد من التميز.

كما وجه المحافظ للشيخ أبو القاسم ، تحية إعزاز وتقدير على جهوده الدعوية، ومساهمته الواضحة في تسهيل ودعم العمل الدعوي بجانب المساهمة الفاعلة في التوجيه المعنوي والتوعية لرفع الوعي الوطني والمجتمعي لدى المواطن من خلال جهود المعنيين من علماء الأزهر الشريف والأوقاف والمؤثرين والناشطين في مجال العمل المجتمعي البناء.

تجدر الإشارة إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتكريم عدد من العلماء والمتميزين خلال المشاركة في احتفالية المولد النبوي الشريف اليوم الأربعاء التي أقامتها وزارة الأوقاف، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية والوزراء وكبار رجال وقيادات الدولة.

شمل التكريم عدد من العلماء من بينهم: الشيخ صالح أبو القاسم، إمام وخطيب بنني سويف، الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، وعبد الحميد عمر، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، الدكتورة - جونيه محمود بمستشفى الدعاة الذى تصدى لفيروس كورونا، ، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إضافة إلى تكريم عدد من العلماء من خارج مصر:- الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردني - الشيخ أبو بكر زبيري علي، مفتي تنزانيا.