جوتيريش يهنئ انجيلا ميركل بفوزها بجائزة نانسن اللاجئين :" أثنى على تعاطفها وشجاعتها والتزامها "

كتبت ريهام عبد الله

هنأ انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل، بعد فوزها بجائزة اللاجئين "نانسن"، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل :"أهنئ أنجيلا ميركل على حصولها على جائزة نانسن"، وتابع :"تحت قيادتها، استقبلت ألمانيا أكثر من 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء في ذروة الأزمة السورية" .

واستمر جوتيريش :"أثني على تعاطفها وشجاعتها والتزامها بالدفاع عن الصواب" .

نالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل جائزة "نانسن" التى تمنحها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بسبب تصميمها على استضافة طالبي لجوء حين كانت تتولى مهامها.

وقال رئيس المفوضية فيليبو جراندي في بيان: "عبر مساعدتها أكثر من مليون لاجىء على الاستمرار وإعادة بناء حياتهم، أظهرت أنجيلا ميركل شجاعة أخلاقية وسياسية كبرى.