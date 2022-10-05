جنوب سيناء تحتفل بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر بالأعلام والأغانى الوطنية.. صور

جنوب سيناء – فايزة مرسال

احتفلت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بإحياء الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وعودة سيناء إلى السيادة المصرية، وذلك من خلال رفع الأعلام المصرية، وتشغيل الأغانى الوطنية فى الساحات والميادين العامة، تخليدًا لهذه الذكرى.

كما وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إكليل من الزهور على النصب التذكاري بميدان المحافظة في مدينة طور سيناء، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من مشايخ القبائل البدوية.

وتضمنت الاحتفالية عزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن، وردد طلاب المدارس الأغاني الوطنية، كما قدمت مديرية الشباب والرياضة بعض العروض الرياضية، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري.

وهنأ محافظ جنوب سيناء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، وجموع مواطني محافظة جنوب سيناء، بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن الدولة تحرص على إحياء هذه الذكرى سنويًا سواء من خلال الاحتفالات التي تقام بكافة محافظات مصر وليس بسيناء فقط، أو بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن جسارة وشجاعة القوات المسلحة المصرية، وإصرارها على التضحية بكل ما هو نفيس وغالي من أجل استرداد سيناء، بهدف غرس قيم الولاء والانتماء لدى النشئ.

وقدم المحافظ التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي يبذلونها من أجل أمن واستقرار البلاد، وحرصهم على كل حبة رمل من أرض الوطن، لافتًا إلى أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل يوم نماذج مشرفة للوطن، لكونها كانت ولا تزال هي عين مصر الساهرة على حماية أبنائها وأرضها.