جامعة أسوان تشارك اليوم فى بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة

أسوان - صلاح المسن

تشارك جامعة أسوان للمشاركة فى بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة التى ستنطلق فى محافظة أسوان اليوم الأربعاء، وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أنه فى إطار بداية العام الدراسى الجديد لعام 2022/2023 والعمل على تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية من خلال خطة جامعة للأنشطة والفعاليات الرياضية والطلابية، وفى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الرياضة أمن قومى، والتى تقام فاعلياتها تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء اشرف عطية محافظ أسوان، وذلك فى إطار احتفالات جامعة أسوان بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وتحت رعاية جامعة أسوان لهذا الحدث للبطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة بمشاركة المنتخب القومى للسباحة الطويلة وأبطال أفريقيا والتى سينظمها الاتحاد المصرى للسباحة فى أسوان الأربعاء القادم الموافق 5 أكتوبر 2022م بمدينة أسوان الجديدة.



وأضاف الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية أنه تم عقد اجتماع تنسيقى برئاسة الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان وبحضور الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية والمهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة لمناقشة تفاصيل البطولة وتفعيل رعاية الجامعة لهذا الحدث الكبير كأحد المخرجات التى تبنتها جامعة أسوان فى الملتقى الثانى للسياحة الرياضية للعودة سباق النيل الدولى ضمن أجندة البطولات الدولية.



وأوضح المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصرى للسباحة، أن بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة ستنطلق فى محافظة أسوان الأربعاء المقبل.



وأضاف أن بطولة الصعيد لسباحة المياه المفتوحة تأتى فى إطار اهتمام الاتحاد المصرى للسباحة بالنهوض باللعبة فى صعيد مصر، كما يشارك بها 120 سباحا وسباحة من مختلف محافظات الصعيد وبأعمار مختلفة وبسباقات وأطوال متنوعة، موضحًا أن إقامة بطولة الصعيد للمياه المفتوحة فى أسوان تحمل تشجيعا لسباحى الصعيد فى خوض تجربة جديدة مميزة لم يتم تنفيذها منذ أكثر من 40 عاما.