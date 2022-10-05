توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة سوهاج وجهاز تنظيم النقل البرى

سوهاج - عمرو خلف

وقع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، والمهندس السيد محمد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل، بروتوكول التعاون بين المحافظة والجهاز، وذلك بديوان عام المحافظة؛ لتطوير منظومة النقل الجماعي داخل حدود محافظة سوهاج؛ للقضاء على العشوائيات وتوفير خدمة داخلية مميزة لنقل الركاب داخل المحافظة لكافة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم المطردة للنقل الجماعي.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمود زين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتورة نجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية ورئيس اللجنة العليا للمواقف بالمحافظة .

ووجه محافظ سوهاج الشكر لوزارة النقل، وجهود جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، منذ إنشائه وفقا للقانون 73 لسنة 2019م، في تنظيم النقل البري والقضاء على العشوائيات وفرض هيبة الدولة، وتوفير خدمة مميزة تليق بالمواطنين، وتوفر الأمن والأمان لهم، مما يساهم في تحقيق المحافظة لأهداف التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية مصر 2030م، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لقطاع النقل البري بنطاق المحافظة .

ومن جانبه، أعرب رئيس جهاز تنظيم النقل البري عن شكره للمحافظ، ودعمه الدائم لجهود الوزارة في تنظيم النقل البري، مؤكدا حرص الجهاز على ضبط منظومة النقل داخل محافظات الجمهورية عامة، ومحافظة سوهاج بصفة خاصة .