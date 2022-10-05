اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 08:06 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية" تضبط عبوات عصير مجهولة المصدر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 06:36 م
"تموين الإسكندرية" تضبط عبوات عصير مجهولة المصدر عصائر -أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على السلع الغذائية المعروضة بالأسواق حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.
 
وقامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد بالاشتراك مع إدارة تموبن وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة و أحمد حسن مفتش الرقابة بالمديرية وأحمد هيبة مفتش تموين إدارة وسط بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط  عدد 110 زجاجات عصير بدون بيانات مدونة على العبوات وبدون توايخ انتاج وتواريخ صلاحية  مجهولة المصدر  بأحد الفروش بنطاق إدارة تموين وسط 
 
وقد تم تحريز الكمية المضبوطة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

الاسكندرية

عصير

عصائر جاهزة

تموين الاسكندرية



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