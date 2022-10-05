"تموين الإسكندرية" تضبط عبوات عصير مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على السلع الغذائية المعروضة بالأسواق حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد بالاشتراك مع إدارة تموبن وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وإشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة و أحمد حسن مفتش الرقابة بالمديرية وأحمد هيبة مفتش تموين إدارة وسط بشن حملات تموينية بنطاق الإدارة و التى أسفرت عن ضبط عدد 110 زجاجات عصير بدون بيانات مدونة على العبوات وبدون توايخ انتاج وتواريخ صلاحية مجهولة المصدر بأحد الفروش بنطاق إدارة تموين وسط

وقد تم تحريز الكمية المضبوطة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.