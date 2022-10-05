تعيين مدير جديد لمستشفى الأورام بأسيوط و5 رؤساء أقسام بمختلف الكليات

أسيوط - هيثم البدرى

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، قرارا بقيام الدكتور خالد محمد فارس الأستاذ بقسم التخدير والإنعاش وعلاج الأورام بعمل مدير تنفيذي لمستشفى الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام بجانب عمله، وذلك لحين تعيين مدير تنفيذى للمستشفى، كما أصدر عدة قرارات بتعيين 5 من رؤساء الأقسام الجدد بمختلف الكليات بالجامعة، تضمنت تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن حسن الأستاذ بقسم التخطيط الاجتماعى رئيسا لقسم التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية وذلك لمدة ثلاث سنوات، إلي جانب تعيين الدكتور أشرف محمد عبد المالك سلطان الأستاذ بقسم الرقابة الصحية على الأغذية رئيسا لقسم الرقابة الصحية على الاغذية بكلية الطب البيطرى وذلك لمدة ثلاث سنوات .

كما أصدر قرارًا بتعيين الدكتور بهاء محمد محمود أحمد أبو زيد، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم رئيساً لقسم الكيمياء وذلك لمدة ثلاث سنوات .

كما تضمنت القرارات تجديد تولى الدكتور ربيع دردير محمد على الأستاذ المتفرغ بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق الإشراف على قسم الشريعة الإسلامية بالكلية وذلك لمدة عام .

كما شملت القرارات تجديد ندب الدكتور محمد أحمد المختار محمود الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الطب للإشراف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة وذلك لمدة عام .