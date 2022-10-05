اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:58 م
أكرم القصاص
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تخصيص 15 فدانا لمصنع يابانى لتصنيع ضفائر السيارات بالفيوم

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:25 م
تخصيص 15 فدانا لمصنع يابانى لتصنيع ضفائر السيارات بالفيوم جانب من الاجتماع
الفيوم رباب الجالي

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عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لتوصيل شبكات المرافق، للبدء فى إنشاء مصنع "يازاكى" الياباني لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، والاتفاق على البنود النهائية للتعاقد وإنهاء اجراءات تسليم الأرض المخصصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمستشار اسلام العنانى المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس أحمد بديوي مدير شركة "يازاكى" بمصر، ووسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والإنتاج بالمحافظة، وشيرين محمد نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم، وممثلى شركات المرافق وأملاك الدولة بالمحافظة.

وتناول الاجتماع، متابعة قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص 15 فداناً لصالح شركة "يازاكى" اليابانية ضمن مساحة 40 فداناً مخصصة للمحافظة لإنشاء مشروعات استثمارية أو تنموية، حيث أوضح المحافظ الى العمل على رصف الطرق المؤدية للمصنع.

واستعرض ممثلي شركات المرافق الموقف النهائي والمقايسات الخاصة بعمليات توصيل المرافق للمنطقة، كما ناقش محافظ الفيوم مع مدير شركة "يازاكي" مقترح إنشاء مدرسة فنية بالقرب من المصنع بالتنسيق مع المعونة الامريكية، لتؤهل الطلاب الدارسين بها للعمل فى المصنع بعد التخرج، وذلك بالتنسيق بين الشركة ومديرية التربية والتعليم.


المناطق الصناعية بالفيوم

ضفائر السيارات

الفيوم

محافظة الفيوم



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