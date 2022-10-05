اليوم السابع
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النيابة: صيدلانية منيا البصل وصفت للطفلتين علاج بديل والعاملة حقنتهما دون إجراء اختبار الحساسية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:05 ص
النيابة: صيدلانية منيا البصل وصفت للطفلتين علاج بديل والعاملة حقنتهما دون إجراء اختبار الحساسية إسعاف- أرشيفية
كتب ابراهيم قاسم - امنية الموجي

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أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن تفاصيل واقعة إعطاء طفلتين بمنيا البصل، عقارًا تسبب في وفاتهما.
 
 
ورد بلاغ إلى النيابة العامة اليوم من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المبلِّغة شهدتْ أنَّ الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.
 
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي اليوم،  بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.
 
وعلى هذا استجوبت النيابة العامة المتهمين، واتخذت حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

النيابة العامة

النائب العام

حجز صيدلانية

واقعة مميت البصل

طفلا منيا البصل



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