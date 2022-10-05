النيابة تباشر التحقيق فى مقتل مسن على يد ابن شقيقه لخلافات على تقسيم منزل بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تباشر نيابة فاقوس العامة، اليوم الأربعاء، التحقيقات فى واقعة مقتل موظف بالمعاش، مساء أمس، علي يد نجل شقيقه، بعد أن سدد له طعنة نافذة بالراقبة بسبب خلافات على تقسيم منزل بدائرة مركز شرطة فاقوس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة بمستشفى فاقوس، بوصول موظف بالمعاش 72 عاما مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة بالرقبة، وتبين من التحريات مقتل موظف بالمعاش 72عاما بطعنة نافذة بالرقبة، بسبب خلافات على تقسيم منزل مع شقيقه، فتعدى عليه نجل شقيقه.

وتبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وأبناءه الثلاثة وبين شقيقه ونجله، ما أسفر عن مصرعه على يد نجل شقيقه فلاح ٣٤ عاما، حيث سدد لعمه طعنة نافذة بالراقبة، فيما تم القبض على طرفي المشاجرة المتهم ووالده وأبناء المجنى عليه، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وإخطار النيابة العامة التى قررت انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعى بالزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى للوقوف على سبب وظروف وملابسات الوفاة وبيان ما به من إصابات وسبب وتاريخ حدوثها والاداة المستخدمة وعما إذا كانت تلك الإصابة هى المتسببة فى الوفاة ، وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.