اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المرور يحرر 28 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:07 م
المرور يحرر 28 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (117898) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (28677) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (2457) مخالفة السير بدون تراخيص و(4) دراجات نارية مخالفة و(25) مخالفة موقف عشوائى و (8) مخالفات شروط التراخيص.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

المرور

رجال المرور

وزارة الداخلية

الإدارة العامة للمرور

المخالفات المرورية

مخالفة السير بدون تراخيص



الموضوعات المتعلقة

حالات تلزم رجال المرور بسحب رخص القيادة من السائقين.. تعرف عليها

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:23 ص

أفعال ومحاذير للسائقين تلزم رجال المرور بسحب رخص القيادة.. تعرف عليها

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:00 ص

صور.. رجال مرور إسنا يقودون حملات للحد من التكدسات وضبط المخالفين

السبت، 21 مايو 2022 02:31 ص

فتح 5 طرق بعد وضوح الرؤية وتلاشى الشبورة.. تمركز سيارات الإغاثة ورجال المرور على الطرق والمحاور.. طوارئ بغرف العمليات وتحذيرات بمضاعفة مسافات الأمان أثناء القيادة.. وتخصيص خطوط ساخنة لتلقى البلاغات

الجمعة، 07 يناير 2022 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة