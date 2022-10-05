المجلس التصديرى للطباعة يطالب بإدراج ملف التصدير على أجندة المؤتمر الاقتصادى

كتب إسلام سعيد

أكد أحمد جابر نائب رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، ضرورة أن يكون ملف التصدير الملف الرئيسي في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بالفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، بوصفه الملف الأبرز والأهم والذي يمكن أن يحقق نتائج سريعة على أرض الواقع بسبب العوائد الدولارية السريعة والمباشرة للتصدير.

وأضاف جابر في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تحديد الأسواق المستهدفة وزيادة الدعم الموجه عند التصدير الي أفريقيا وتوفير البضائع الحاضرة والمراكز اللوجستية في شرق وغرب أفريقيا يمكن أن يساهم في مضاعفة الصادرات إلى دول القارة خاصة أن هناك عدة اتفاقات تجارية يمكن أن تساهم في جعل المنتج المصري بسعر منافس للمنتجات التركية والصينية.

وأشار نائب رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إلى أن المنتجات المصرية لديها قبول في أفريقيا ويمكن أن نزيد الصادرات إلى الأسواق الأفريقية مع ضرورة توفير البضائع الحاضرة عبر المخازن الضخمة والمراكز اللوجستية، لأن السوق هناك جاهز ويستقبل المنتجات المصرية بسهولة.

وأشاد جابر بتوجيهات مجلس الوزراء بزيادة دعم الشحن إلى أفريقيا مؤكدا أنها خطوة تحافظ على الزيادة السنوية للصادرات المصرية، كما شدد على ضرورة حل عوائق استيراد خامات التصنيع لتتواصل عجلة الإنتاج