المؤبد للمتهمين بالشروع فى قتل أمين شرطة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، سائق وعامل فى مغسلة بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة ومقاومة الأجهزة الأمنية حال ضبطهما بدائرة مركز أولاد صقر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 2271 لسنة 2022 جنايات أولاد صقر، والمقيدة برقم 441 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين: عبدالعال أ ع ال، 42 سنة، سائق توك توك، مقيم في محافظة الجيزة، ورضا ع ال س، 26 سنة، عامل في مغسلة، مقيم بدائرة مركز أولاد صقر، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لأنهما في يوم 1 مارس الماضي، شرعا في قتل المجني عليه ب م أ ي، وهو أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين قد أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز الأول وحاز الثاني سلاحا ناريا مششخنا (بندقية آلية) وذخيرة بدون تراخيص، وقاموا بالقوة والعنف قوات الأمن حال ضبطهما على النحو المبين فى التحقيقات.