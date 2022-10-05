المؤبد لعامل ضبط بحوزته 234 ألف قرص ترامادول قبل ترويجها فى الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن، والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، بالسجن المؤبد وغرامة مائتي ألف جنيه للمتهم "ه.م.خ" عامل، لاتهامه بالاتجار في المخدرات.



تعود احداث القضية المقيدة ، برقم 115 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة الاكمنه بضبط المتهم، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.



كشفت تحريات ضباط مباحث الأكمنة، بأنه حال مباشرة أعمال الكمين بدائرة قسم العامرية، أبصرت القوة الأمنية المتهم " ه.م.خ" عامل، لقيادته سيارة، وعند مشاهدة الكمين محاولا الفرار، اللي أنهم تمكنوا من إيقافه وحلول دفعهم بيده ,وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض مطوة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها عدد من الأجولة، وبفضها تبين أنها تحوي علي عدد 234097 قرصا لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.





