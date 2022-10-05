الكشف على 879 شخصا بقافلة طبية بقرية 53 أبو ماضى فى الدقهلية

فريق المحافظات

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، الكشف على 879 شخصاً خلال قافلة علاجية بقرية 53 أبو ماضى مركز بلقاس على مدار يومين فى إطار تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية، إن القافلة ضمت 9 عيادات متخصصة 2 باطنة ، 2 طفال ، عظام، جراحة ، أنف وأذن ، نساء ، تنظيم أسرة.

وأضاف مكين أنه جري الكشف على 228 مواطنا بعيادة الباطنة، و283 طفلا بعيادة الأطفال، و139 شخصا بعيادة العظام، و72 مواطنا بعيادة الجراحة، و46 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و111 سيدة بعيادة النساء وتنظيم الأسرة، وإجراء 260 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و44 حاله أشعة عادية وموجات صوتية، فضلاً عن فحوصات لـ88 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 10 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة وإصدار 4 قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، حرص المديرية على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 26 ندوة تثقيفية ، مؤكداً على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى، بالمناطق البعيدة ورفع المعاناة عن المرضى.