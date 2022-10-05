الرئيس السيسي يشهد بعد قليل احتفال الأوقاف بالمولد النبوى الشريف

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.
وتحرص وزارة الأوقاف على تنظيم احتفالية سنوية في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.
وتحرص وزارة الأوقاف على تنظيم احتفالية سنوية في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة.
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