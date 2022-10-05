اليوم السابع
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الرئيس السيسي: الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم فى حق نفسه ودينه

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:23 ص
الرئيس السيسي: الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم فى حق نفسه ودينه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد و على عبد الرحمن

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حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خطورة الشائعات قائلا: "يتعين علينا أن ننتبه في ذات السياق، إلى خطورة بث الشائعات فلقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: "الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها أثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه ساعيًا إلى الاضطراب والفوضى؛ ولهذا يتعين علينا جميعًا الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء، بهدف التعمير والإصلاح، وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب، بهدف الهدم والإفساد".
 
وتابع الرئيس السيسي في نهاية كلمته: "فإنني واثق كل الثقة في الله "عز وجل" وتوفيقه لمصر وشعبها وفي تحقيق آمالنا جميعًا، فى بناء جمهوريتنا الجديدة التي نتمنى أن ينعم فيها شعبنا العظيم بحياة كريمة آمنة "بإذن الله تعالى".

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