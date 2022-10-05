ونقلت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية عن الرئيس قوله إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الفيفا جيانى إنفانتينو الذى قدم دعمه، موضحا إن إنفانتينو قال إنه إذا لزم الأمر، يمكن للفيفا المساعدة فى إصلاح إدارة كرة القدم فى إندونيسيا.

وطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذى وصف الحادث بأنه "مأساة لا يمكن فهمها" من اتحاد كرة القدم الإندونيسي تقديم تقرير كامل، فيما أمر الرئيس جوكو بإجراء تدقيق كامل للملاعب في جميع أنحاء البلاد لضمان الامتثال لبروتوكولات السلامة والأمن.

وشكلت إندونيسيا فريقًا لتقصي الحقائق يتألف من خبراء كرة قدم وأكاديميين ومسؤولين في الوزارة على أمل الكشف عن الجناة، وتحقق الشرطة حاليًا مع عشرات من ضباطها بشأن انتهاك أخلاقي مشتبه به، بعد أن أوقفت تسعة منهم.

وفي واحدة من أسوأ كوارث كرة القدم في العالم، سُحق مئات المشجعين أثناء محاولتهم الفرار من الاستاد المكتظ في منطقة جاوة الشرقية بإندونيسيا يوم السبت الماضي، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين الغاضبين للفريق الخاسر أريما إف سي، الذين تدفقوا داخل الملعب، وقالت السلطات إن 131 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، من بينهم 33 قاصرا.