اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 8 بنادق و18 فرد محلى وعدد من الطلقات فى حملة بسوهاج

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:06 م
الداخلية تضبط 8 بنادق و18 فرد محلى وعدد من الطلقات فى حملة بسوهاج رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية استهدفت عدد من دوائر مراكز الشرطة بمحافظة سوهاج، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (27) قطعة سلاح نارى عبارة عن (4 بنادق آلية- 4 بنادق خرطوش- طبنجة- 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
 
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (12) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة عدد (14) متهما لعدد 10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (687) حكما قضائيا متنوعا.
 
 

امن سوهاج

المواد المخدرة

اسلحة نارية

مديرية أمن سوهاج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة