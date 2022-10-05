الداخلية تضبط 8 بنادق و18 فرد محلى وعدد من الطلقات فى حملة بسوهاج

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية استهدفت عدد من دوائر مراكز الشرطة بمحافظة سوهاج، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد (27) قطعة سلاح نارى عبارة عن (4 بنادق آلية- 4 بنادق خرطوش- طبنجة- 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ونجحت الجهود في ضبط عدد (12) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة عدد (14) متهما لعدد 10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (687) حكما قضائيا متنوعا.