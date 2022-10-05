البحرين ومصر تبحثان التعاون المشترك فى المجالات البلدية والزراعية

أ.ش.أ

بحث وزير شئون البلديات والزراعة البحريني المهندس وائل بن ناصر المبارك، مع سفير مصر لدى البحرين السفير ياسر محمد الشعبان، التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين في المجالات البلدية والزراعية.

وأشاد الوزير البحريني خلال اللقاء اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة ومميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات، مؤكدا أهمية تفعيل التعاون بين الدول الشقيقة في المجالات الزراعية والبلدية وفي مجالات التجميل والتخضير، مبينا جهود الوزارة في هذا المجال وخطط عملها للسنوات المقبلة.

وولفت إلى أنه تم التركيز على تبادل الخبرات في عدد من المواضيع المشتركة ومنها الاستزراع السمكي والزراعة، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان خبرات في هذه المجالات من شأنها أن تشكل إضافة لدى كل منهما.

ومن جهته، أشاد السفير المصري بما حققته مملكة البحرين من إنجازات على صعيد تطوير البنية التحتية وعلى صعيد تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، متطلعاً إلى زيادة التعاون مع الجانب البحريني لتنشيط العمل المشترك بين الجانبين.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للوزير البحريني على حرصه على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً في الوقت نفسه بالخدمات التي تقدمها وزارة شئون البلديات والزراعة، ومتمنياً للبحرين كل التقدم والرقي.