اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

البحرين ومصر تبحثان التعاون المشترك فى المجالات البلدية والزراعية

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:50 ص
البحرين ومصر تبحثان التعاون المشترك فى المجالات البلدية والزراعية محاصيل زراعية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث وزير شئون البلديات والزراعة البحريني المهندس وائل بن ناصر المبارك، مع سفير مصر لدى البحرين السفير ياسر محمد الشعبان، التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين في المجالات البلدية والزراعية.
 
وأشاد الوزير البحريني خلال اللقاء اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة ومميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات، مؤكدا أهمية تفعيل التعاون بين الدول الشقيقة في المجالات الزراعية والبلدية وفي مجالات التجميل والتخضير، مبينا جهود الوزارة في هذا المجال وخطط عملها للسنوات المقبلة.
 
وولفت إلى أنه تم التركيز على تبادل الخبرات في عدد من المواضيع المشتركة ومنها الاستزراع السمكي والزراعة، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان خبرات في هذه المجالات من شأنها أن تشكل إضافة لدى كل منهما.
 
ومن جهته، أشاد السفير المصري بما حققته مملكة البحرين من إنجازات على صعيد تطوير البنية التحتية وعلى صعيد تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، متطلعاً إلى زيادة التعاون مع الجانب البحريني لتنشيط العمل المشترك بين الجانبين.
 
وأعرب عن خالص شكره وتقديره للوزير البحريني على حرصه على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً في الوقت نفسه بالخدمات التي تقدمها وزارة شئون البلديات والزراعة، ومتمنياً للبحرين كل التقدم والرقي.

مصر

البحرين

المجالات الزراعية

سفير مصر



الموضوعات المتعلقة

مصر والبحرين تؤكدان توافق مواقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:05 م

مصر والبحرين توقعان اتفاقيات فى مجالات التعاون الاقتصادى والتكنولوجى.. الرئيس السيسى: التكاتف ووحدة الصف العربى من أقوى السبل لدرء المخاطر.. وملك البحرين: موقفنا متطابق مع الجهود المصرية لحل نزاعات المنطقة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:01 م

مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون الثقافى

الإثنين، 20 يونيو 2022 01:23 م

جمارك مصر والبحرين توقعان خطة اتفاق الاعتراف ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد

الجمعة، 25 مارس 2022 04:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة