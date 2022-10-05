الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 23 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26.