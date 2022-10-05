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استمرار إتاحة قبول الطلاب بالجامعات الخاصة حتى 14 أكتوبر

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 01:00 ص
استمرار إتاحة قبول الطلاب بالجامعات الخاصة حتى 14 أكتوبر الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية
كتب محمد صبحى

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تواصل الجامعات الخاصة إتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين لم يتقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة حتى يوم الجمعة الموافق 14/10/2022، حرصًا على مستقبلهم.
 
وكان مجلس الجامعات الخاصة استعرض تقريرا من الدكتور حلمي الغُر أمين مجلس الجامعات الخاصة، بشأن القبول بالجامعات الخاصة للعام الجامعي 2022/2023، والذي أوضح أن 20% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها إلى 100%، ونسبة 26% من الجامعات الخاصة وصلت نسبة القبول بها أكثر إلى 85%، ونسبة 12% تزيد نسبة القبول بها عن 75%.
 
وأوضح التقرير أن متوسط نسبة الإشغال بالجامعات الخاصة بلغ حتى الآن 78%، وذلك قبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها مع نهاية تنسيق الفصل الدراسي الأول للجامعات الخاصة في 14 أكتوبر الحالى، وقبل إضافة الأعداد المُتوقع قبولها في الفصل الدراسي الثاني، حيث يُتوقع أن تصل نسبة القبول 85%.
 
كما أوضح التقرير أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين هذا العام بالجامعات الخاصة والأهلية معا بلغ حتى الآن 71 ألف طالب مقارنة بنحو 45 ألف طالب العام الماضي، بزيادة قدرها 26 ألف طالب هذا العام بنسة زيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي.

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