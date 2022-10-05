استغلال موسم الدراسة.. ضبط مكتبة تبيع كتبا خارجية دون تفويض

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

لجأ صاحب مكتبة لاستغلال حاجة بعض الطلاب للكتب، بتوفير عددا من الكتب المدرسية الخارجية لبيعها بأسعار مرتفعة، فتم القبض عليه معترفا بارتكابه الواقعة طمعا في جمع الأموال.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المكتبة المشار إليها ، وأمكن ضبط (المدير المسئول ، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبالتفتيش عثر بداخلها على (7800 نسخة كتاب خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وارتكابه المخالفات سالفة الذكر بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى. فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.